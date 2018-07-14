СБУ прекратила деятельность группы торговцев оружием из зоны ООС
Трое подозреваемых вывозили из зоны боевых действий взрывчатку и боеприпасы.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил оперции Объединенных сил задержали жителей Киева и области за торговлю оружием в Харькове.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В состав группы входили три человека. Они наладил канал перемещения взрывчатки, оружия и боеприпасов из зоны боевых действий и сбыт вооружения в других регионах Украины.
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более 100 тыс. гривен и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.
Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления.
Напомним, в апреле полиция задержала в Киеве гражданина РоSSии при попытке продать два пистолета. У задержанного обнаружили целый арсенал стрелкового оружия.
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