СБУ прекратила деятельность группы торговцев оружием из зоны ООС

Трое подозреваемых вывозили из зоны боевых действий взрывчатку и боеприпасы.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил оперции Объединенных сил задержали жителей Киева и области за торговлю оружием в Харькове.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

В состав группы входили три человека. Они наладил канал перемещения взрывчатки, оружия и боеприпасов из зоны боевых действий и сбыт вооружения в других регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более 100 тыс. гривен и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления.