СБУ прекратила деятельность группы торговцев оружием из зоны ООС

Трое подозреваемых вывозили из зоны боевых действий взрывчатку и боеприпасы.

СБУ прекратила деятельность группы торговцев оружием из зоны ООС
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил оперции Объединенных сил задержали жителей Киева и области за торговлю оружием в Харькове.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В состав группы входили три человека. Они наладил канал перемещения взрывчатки, оружия и боеприпасов из зоны боевых действий и сбыт вооружения в других регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более 100 тыс. гривен и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в апреле полиция задержала в Киеве гражданина РоSSии при попытке продать два пистолета. У задержанного обнаружили целый арсенал стрелкового оружия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Хуг: ОБСЕ в этом году не фиксировала пребывания боевиков в Золотом-4Хуг: ОБСЕ в этом году не фиксировала пребывания боевиков в Золотом-4
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - МаккейнТрамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - Маккейн
В Минске началось заседание Контактной группы по ДонбассуВ Минске началось заседание Контактной группы по Донбассу
Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"
В МинВОТ сообщили о повреждениях Юго-Донбасского водопровода из-за обстрелов тяжелым оружиемВ МинВОТ сообщили о повреждениях Юго-Донбасского водопровода из-за обстрелов тяжелым оружием
Контрразведка СБУ разоблачила деятельность агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флотуКонтрразведка СБУ разоблачила деятельность агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту
Минздрав просит расследовать коррупционную деятельность в "Охматдете"Минздрав просит расследовать коррупционную деятельность в "Охматдете"
Дело Бабченко: задержан куратор группы, которую готовили в РФ к совершению терактов в УкраинеДело Бабченко: задержан куратор группы, которую готовили в РФ к совершению терактов в Украине
Мэр Ивано-Франковска велел освятить дворец Потоцких после выступления панк-группыМэр Ивано-Франковска велел освятить дворец Потоцких после выступления панк-группы
Возле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в ВишневомВозле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в Вишневом
В полиции "первой и очевидной версией" убийства считают профессиональную деятельность БабченкоВ полиции "первой и очевидной версией" убийства считают профессиональную деятельность Бабченко
Последние новости
Подгружаем последние новости