Суд отказался продлевать арест крымчанина Исмаила Рамазанова и отпустил его из СИЗО

Рамазанова обвиняют в "распространении вражды и ненависти".

Крымчанина Исмаила Рамазанова выпустили из Симферопольского СИЗО . Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли на своей странице в Фейсбуке.

Накануне суд отказал следователю в продлении ареста Рамазанова, поскольку по данному уголовному делу подозреваемого нельзя держать под арестом более полугода, пишет "Крым.Реалии". Семья Рамазанова ожидала, что его отпустят 16 июля, но это случилось на два дня раньше.

Крымчанин уже находится дома, его пришли поздравить с освобождением родственники и друзья. Сам Рамазанов сказал, что тоже не надеялся на такое раннее освобождение.

На одном из предыдущих судебных заседаний Рамазанов рассказывал, что его пытали, ему ломали пальцы, надевали пакет на голову."Я хочу, чтобы весь мир знал о том, что происходит в Крыму, поэтому я буду говорить об этом на каждом судебном заседании", - рассказал ранее Рамазанов.

Следствие приписывает Измаила Рамазанову распространение экстремистских высказываний с помощью интернет-рации Zello, а также незаконное хранение патронов. Сам Исмаил Рамазанов своей вины не признает.