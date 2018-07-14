В Багдаде отключили интернет и усилили меры безопасности из-за акций протеста

В южных регионах страны протесты уже перешли в беспорядки с поджогами зданий.

В Багдаде отключили интернет и усилили меры безопасности из-за акций протеста
Фото: aa.com.tr

В столице Ирака Багдаде заблокирован доступ к интернету и усилены меры безопасности в связи с акциями протеста, сообщает агентство Анадолу.

"Соответствующее решение принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара Аль-Ибади на фоне массовых беспорядков, начавшихся в южных регионах страны и переключились на Багдад", - говорится в сообщении.

Антиправительственные акции протеста прошли в районе Аш-Шуле на западе Багдада, где в основном проживают мусульмане-шииты. Протестующие требовали отставки правительства. После того, как на место прибыли сотрудники сил безопасности, некоторые участники акции начали жечь автомобильные шины.

Полиция перекрыла въезд в "зеленой зоны" Багдада, где расположены правительственные здания.

В южных регионах Ирака также продолжаются акции протеста в связи с перебоями в энергоснабжении и предоставлении коммунальных услуг. В Мейсане митингующие подожгли здания правящей партии "Дава", "Движения национальной мудрости", а также проиранских организации "Бедир" и "Высшего исламского совета". В городе Наджаф манифестанты ворвались в здание местного аэропорта.

Напомним, ранее в Азербайджане погибли двое полицейских, участвовавших в пресечении беспорядков в Гяндже.


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