Супрун просит украинцев не мазать солнечные ожоги сметаной

И.о. министра здравоохранения продолжает медицинский ликбез.

При солнечном ожоге сметана, подсолнечное масло, зубная паста или даже мази и пенки на жирной основе - очень плохая первая помощь. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

Фото: ulanasuprun/facebook

Министр подчеркнула, что есть степени ожогов при которых нужно не лечение в домашних условиях, а немедленное обращение в больницу. Но в любом случае первая помощь при солнечном ожоге - это перейти в прохладное место и охладить обожженные участки водой или льдом. Если обожжены большие участки тела, можно принять обезболивающие.

"Категорически запрещается обрабатывать рану средствами жирной основе (масло), мазями на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим и т.д.); яичным желтком; мочой; спиртовыми растворами, а также растворами с красителями; зубной пастой", - сказано в сообщении.

Если есть симптомы общего перегрева, то на большие сосуды - шея, паховые складки - нужно положить холодный компресс. И после этого пораженные участки кожи можно обработать водорастворимыми препаратами - тримистин, пантестин или мирамистин. Все жирные крема или мази создают на коже пленку, которая она нарушает теплообмен, что приводит к увеличению отека и ухудшает общее состояние.

При образовании на коже волдырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление волдырей и усиление боли возможно на 2-4 сутки. При образовании больших и/или множественных волдырей более 1 см в диаметре - немедленно обратитесь в медицинское учреждение.

Смазывать пораженные участки жирными кремами, витаминными препаратами, пенными средствами можно только на 5-6 сутки после ожога. Также рекомендуется пить много жидкости.

Медик напоминает, что солнечное излучение наиболее активно с 12 до 16 часов, поэтому в эти часы лучше не находиться на открытом солнце.

Напомним, ранее Супрун опубликовала полезную информацию о здоровье и долголетии. На странице и.о. министра уже развенчали мифы о формировании сексуальной ориентации, об опасности при бесконтрольном лечении травами, а также о нормах на наличие антибиотиков в мясе.