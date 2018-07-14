Супрун просит украинцев не мазать солнечные ожоги сметаной

И.о. министра здравоохранения продолжает медицинский ликбез.

При солнечном ожоге сметана, подсолнечное масло, зубная паста или даже мази и пенки на жирной основе - очень плохая первая помощь. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

Фото: ulanasuprun/facebook

Министр подчеркнула, что есть степени ожогов при которых нужно не лечение в домашних условиях, а немедленное обращение в больницу. Но в любом случае первая помощь при солнечном ожоге - это перейти в прохладное место и охладить обожженные участки водой или льдом. Если обожжены большие участки тела, можно принять обезболивающие.

"Категорически запрещается обрабатывать рану средствами жирной основе (масло), мазями на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим и т.д.); яичным желтком; мочой; спиртовыми растворами, а также растворами с красителями; зубной пастой", - сказано в сообщении.

Если есть симптомы общего перегрева, то на большие сосуды - шея, паховые складки - нужно положить холодный компресс. И после этого пораженные участки кожи можно обработать водорастворимыми препаратами - тримистин, пантестин или мирамистин. Все жирные крема или мази создают на коже пленку, которая она нарушает теплообмен, что приводит к увеличению отека и ухудшает общее состояние.

При образовании на коже волдырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление волдырей и усиление боли возможно на 2-4 сутки. При образовании больших и/или множественных волдырей более 1 см в диаметре - немедленно обратитесь в медицинское учреждение.

Смазывать пораженные участки жирными кремами, витаминными препаратами, пенными средствами можно только на 5-6 сутки после ожога. Также рекомендуется пить много жидкости.

Медик напоминает, что солнечное излучение наиболее активно с 12 до 16 часов, поэтому в эти часы лучше не находиться на открытом солнце.

Напомним, ранее Супрун опубликовала полезную информацию о здоровье и долголетии. На странице и.о. министра уже развенчали мифы о формировании сексуальной ориентации, об опасности при бесконтрольном лечении травами, а также о нормах на наличие антибиотиков в мясе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Хуг: ОБСЕ в этом году не фиксировала пребывания боевиков в Золотом-4Хуг: ОБСЕ в этом году не фиксировала пребывания боевиков в Золотом-4
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В парламенте снова зарегистрировали проект постановления об отставке СупрунВ парламенте снова зарегистрировали проект постановления об отставке Супрун
Безвизом пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки, - ГоспогранслужбаБезвизом пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки, - Госпогранслужба
Порошенко призвал украинцев и поляков к христианскому прощению друг другаПорошенко призвал украинцев и поляков к христианскому прощению друг друга
Порошенко призвал Польшу пересмотреть положения закона об ИНП, касающиеся украинцевПорошенко призвал Польшу пересмотреть положения закона об ИНП, касающиеся украинцев
Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенгенскую зону. Что изменится для украинцев
Комитет Рады вызвал Супрун для отчета о ходе медреформыКомитет Рады вызвал Супрун для отчета о ходе медреформы
Предыдущий состав Верховного Суда просит Минюст отменить его ликвидациюПредыдущий состав Верховного Суда просит Минюст отменить его ликвидацию
3,2 млн украинцев работают за границей на постоянной основе3,2 млн украинцев работают за границей на постоянной основе
Украина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - ДенисоваУкраина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - Денисова
Украинцы могут выбирать личного врача и в частных клиниках, - СупрунУкраинцы могут выбирать личного врача и в частных клиниках, - Супрун
Последние новости
Подгружаем последние новости