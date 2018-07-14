В оккупированном Крыму произошел сбой энергоснабжения

Отключились три линии электропередач.

В Крыму произошел сбой энергоснабжения
Фото: khoda.gov.ua

В Евпатории и Сакском районе оккупированного Россией Крыма сегодня произошел сбой в энергоснабжении. Как сообщает "Интерфакс", произошло аварийное отключение, вызванное защитной автоматикой.

Три ЛЭП напряжением 110 кВ каждая отключились в 10.47. Без энергоснабжения остались бытовые потребители суммарной мощностью 33 МВт.

В 10.53 аварийное отключение было частично устранено. На данный момент без энергоснабжения остаются потребители мощностью 12 МВт.

Напомним, предыдущее аварийное отключение в Крыму произошло месяц назад, 13 июня.

Несмотря на запуск третьей нитки роSSийского энергомоста весной 2016 года, в Крыму продолжаются отключения света. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из РоSSии и по энергомосту из Кубани.


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