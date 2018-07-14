Трамп нарушил неписаное правило британского этикета

Президент США шел впереди королевы, что "не приветствуется", хотя и не запрещено.

Президент США Дональд Трамп нарушил неписаное правило этикета британской королевской семьи во время встречи с королевой Елизаветой ІІ, сообщает Huffington Post.

В сети быстро распространили видео того, как королева вместе с Дональдом Трампом делают обзор почетного караула.

Пользователи обратили внимание на то, что Трамп шел впереди королевы, а затем резко остановился, и она была вынуждена его обходить.

Издание отмечает, что движение впереди королевы прямо не запрещено этикетом, хотя и не приветствует. Королевский вебсайт предлагает перечень правил, которых следует придерживаться в присутствии королевских особ, но отмечает, "что обязательного кодекса поведения не существует".

Остальная часть визита Дональда и Мелании Трамп в Виндзорский замок прошла без неудобных моментов.