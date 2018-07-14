Трамп нарушил неписаное правило британского этикета

Президент США шел впереди королевы, что "не приветствуется", хотя и не запрещено.

Трамп нарушил неписаное правило британского этикета
Фото: скриншот видео

Президент США Дональд Трамп нарушил неписаное правило этикета британской королевской семьи во время встречи с королевой Елизаветой ІІ, сообщает Huffington Post.

В сети быстро распространили видео того, как королева вместе с Дональдом Трампом делают обзор почетного караула.

Пользователи обратили внимание на то, что Трамп шел впереди королевы, а затем резко остановился, и она была вынуждена его обходить.

Donald Trump inspects the Queen's Guards as they stand outside Windsor Castle #TrumpVisitUK https://t.co/bRNrNHaMFM pic.twitter.com/NXfUqKht0m

— ITV News (@itvnews) 13 липня 2018 р.

Издание отмечает, что движение впереди королевы прямо не запрещено этикетом, хотя и не приветствует. Королевский вебсайт предлагает перечень правил, которых следует придерживаться в присутствии королевских особ, но отмечает, "что обязательного кодекса поведения не существует".

Остальная часть визита Дональда и Мелании Трамп в Виндзорский замок прошла без неудобных моментов.

Напомним, во время визита Трампа в Винздорский замок генпрокуратура США обнародовала список 12 сотрудников роSSийских спецслужб, которых обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы 2016 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Лещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: ВидеоЛещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: Видео
Блок рекламы


Похожие новости
В Сенате США призвали Трампа отменить встречу с ПутинымВ Сенате США призвали Трампа отменить встречу с Путиным
Трамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - МаккейнТрамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - Маккейн
Порошенко раскрыл детали встречи с ТрампомПорошенко раскрыл детали встречи с Трампом
Трамп прибыл в Виндзорский дворец на чаепитие с Елизаветой ІІТрамп прибыл в Виндзорский дворец на чаепитие с Елизаветой ІІ
Трамп: План Мэй по Brexit убьет торговое соглашение с США
В Лондоне запустили в небо гигантский надувной шар "малыш Трамп"В Лондоне запустили в небо гигантский надувной шар "малыш Трамп"
Freedom House объяснила Трампу, почему не стоит дружить с Путиным
Порошенко и Трамп обсудят предстоящую встречу с ПутинымПорошенко и Трамп обсудят предстоящую встречу с Путиным
Меркель ответила на упрек Трампа о "тотальной" зависимости от РоSSииМеркель ответила на упрек Трампа о "тотальной" зависимости от РоSSии
Руководство Бельгии не встретило Трампа, прилетевшего в страну на саммит НАТО, из-за полуфинального матча ЧМ-2018Руководство Бельгии не встретило Трампа, прилетевшего в страну на саммит НАТО, из-за полуфинального матча ЧМ-2018
Последние новости
Подгружаем последние новости