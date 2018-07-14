Трамп нарушил неписаное правило британского этикета

Издание отмечает, что движение впереди королевы прямо не запрещено этикетом, хотя и не приветствует. Королевский вебсайт предлагает перечень правил, которых следует придерживаться в присутствии королевских особ, но отмечает, "что обязательного кодекса поведения не существует".
Остальная часть визита Дональда и Мелании Трамп в Виндзорский замок прошла без неудобных моментов.
Напомним, во время визита Трампа в Винздорский замок генпрокуратура США обнародовала список 12 сотрудников роSSийских спецслужб, которых обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы 2016 года.
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