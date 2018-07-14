Суд продлил арест Савченко до сентября

Савченко заявила, что объявляет бессрочную голодовку.

Суд продлил арест Савченко до сентября
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября.

Соответствующее решение огласил следственный судья Владимир Бугиль, передает Укринформ.

Сразу после прихода судьи из совещательной комнаты, около 10 присутствующих сторонников Савченко начали кричать “Позор!”, чем заглушили зачитывания решения судьей.

Адвокат Александр Шадрин сообщил, что суд продлил меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября. Полный текст постановления будет объявлен 16 июля в 8.30.

Шадрин также сообщил, что защита Савченко будет подавать апелляционную жалобу, а также обращаться в Европейский суд по правам человека.

Решение было объявлено судьей в 23.30 13 июля. Перед тем, как уйти в совещательную комнату, Бугиль неоднократно предупреждал сторону защиты, которая затягивала время, что суд рассматривает ходатайство в пределах срока, который предусмотрен прошлым постановлением, что завершается в 24.00. Учитывая это, суд должен уйти в совещательную комнату в 23.00, чтобы успеть принять решение.

Уже после того, как судья заявил, что уходит в совещательную комнату, начала кричать Надежда Савченко, которая заявила, что отказывается от своих адвокатов, поскольку им якобы не дают в полной мере ее защищать.

Через полчаса, еще до выхода судьи из совещательной комнаты, Савченко заявила, что объявляет бессрочную голодовку.

Напомним, Шевченковский суд четыре дня пытался принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей. Адвокаты депутата пропускали заседания, объявляли отводы судьям и прокурорам, просили дополнительное время для ознакомление с материалами дела.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца без права внесения залога.

22 марта Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил подозрение Савченко в присутствии адвоката.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


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