Сестра Сенцова призвала бойкотировать канал "112 Украина" из-за эфира с Мураевым

"Участвовать в информационной войне на стороне врага я не хочу".

Сестра Сенцова призвала бойкотировать канал "112 Украина" из-за эфира с Мураевым
Фото: Макс Требухов

Двоюродная сестра сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал "112 Украина", а также три другие украинские СМИ за их участие "в информационные войне на стороне врага".

В комментарии Громадському Каплан объяснила, что телеканал "112 Украина" позвонил ей и вывел в прямой эфир с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, который ранее заявил, что "часть населения воспринимает Сенцова как террориста".

"Меня вывели в прямой эфир с Мураевым... Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег выйдет быстрее. Это первый бред, а во-вторых это часть информационной войны ... На самом деле вопросы к данному СМИ были уже давно, и я решила, что больше я не готова с ними общаться", - сказала Каплан.

Также сестра Сенцова призвала бойкотировать телеканал "Интер".

"К "Интеру" были вопросы. Они просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом показывают спокойно футбольные матчи (ЧМ-2018, который проходит в РоSSии - ред.). И отказались во время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", - добавила Каплан.

"Участвовать в информационной войне на стороне врага я не хочу. И я призываю других просто игнорировать эти СМИ... Я просто призываю бойкотировать "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.ua", - отметила сестра Сенцова.

Она пояснила, что ранее Страна.ua "обнародовала комментарий больного человека как факт".

Напомним, 7 июня в эфире украинского телевидения депутат Мураев, который является владельцем телеканала NewsOne, применил в отношении осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова слово "террорист", сказав, что режиссера "можно по-разному воспринимать" и что "человек готовил поджоги и взрывы".

Это заявление вызвало резонанс в украинском обществе и среди депутатов. ГПУ завела дело на Мураева по статье "государственная измена". Уголовное производство будет расследовать СБУ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Лещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: ВидеоЛещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: Видео
Блок рекламы


Похожие новости
Мама Александра Кольченко в Крыму провела одиночный пикет в поддержку Сенцова
Полиция открыла два дела из-за инцидента с автомобилем Пинзеника в КиевеПолиция открыла два дела из-за инцидента с автомобилем Пинзеника в Киеве
Кабмин пообещал обеспечить водоканалы хлором для обеззараживания питьевой водыКабмин пообещал обеспечить водоканалы хлором для обеззараживания питьевой воды
Мать Сенцова попросила фюрера РФ о помиловании сынаМать Сенцова попросила фюрера РФ о помиловании сына
Глава партии УКРОП в Гостомеле ударил женщину из-за замечания взять питбуля на поводокГлава партии УКРОП в Гостомеле ударил женщину из-за замечания взять питбуля на поводок
Фигурант дела Сенцова, которому удалось уехать из Крыма: Олег был за ненасильственное сопротивлениеФигурант дела Сенцова, которому удалось уехать из Крыма: Олег был за ненасильственное сопротивление
Суд перенес заседание по продлению ареста Савченко из-за неявки адвокатовСуд перенес заседание по продлению ареста Савченко из-за неявки адвокатов
Руководство Бельгии не встретило Трампа, прилетевшего в страну на саммит НАТО, из-за полуфинального матча ЧМ-2018Руководство Бельгии не встретило Трампа, прилетевшего в страну на саммит НАТО, из-за полуфинального матча ЧМ-2018
Нацсовет продлил на семь лет цифровые лицензии 24 телеканаламНацсовет продлил на семь лет цифровые лицензии 24 телеканалам
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Последние новости
Подгружаем последние новости