Сестра Сенцова призвала бойкотировать канал "112 Украина" из-за эфира с Мураевым
"Участвовать в информационной войне на стороне врага я не хочу".
Двоюродная сестра сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал "112 Украина", а также три другие украинские СМИ за их участие "в информационные войне на стороне врага".
В комментарии Громадському Каплан объяснила, что телеканал "112 Украина" позвонил ей и вывел в прямой эфир с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, который ранее заявил, что "часть населения воспринимает Сенцова как террориста".
"Меня вывели в прямой эфир с Мураевым... Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег выйдет быстрее. Это первый бред, а во-вторых это часть информационной войны ... На самом деле вопросы к данному СМИ были уже давно, и я решила, что больше я не готова с ними общаться", - сказала Каплан.
Также сестра Сенцова призвала бойкотировать телеканал "Интер".
"К "Интеру" были вопросы. Они просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом показывают спокойно футбольные матчи (ЧМ-2018, который проходит в РоSSии - ред.). И отказались во время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", - добавила Каплан.
"Участвовать в информационной войне на стороне врага я не хочу. И я призываю других просто игнорировать эти СМИ... Я просто призываю бойкотировать "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.ua", - отметила сестра Сенцова.
Она пояснила, что ранее Страна.ua "обнародовала комментарий больного человека как факт".
Напомним, 7 июня в эфире украинского телевидения депутат Мураев, который является владельцем телеканала NewsOne, применил в отношении осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова слово "террорист", сказав, что режиссера "можно по-разному воспринимать" и что "человек готовил поджоги и взрывы".
Это заявление вызвало резонанс в украинском обществе и среди депутатов. ГПУ завела дело на Мураева по статье "государственная измена". Уголовное производство будет расследовать СБУ.
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Политика
14.07.2018 02:27