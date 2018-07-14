Мама Александра Кольченко в Крыму провела одиночный пикет в поддержку Сенцова

"С днем рождения! #SaveOlegSentsov #FreeKolchenko Пора домой!"

Мама крымского политзаключенного Александра Кольченко Лариса провела в Симферополе одиночный пикет в поддержку заключенного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова, которому 13 июля исполняется 42 года.

Об этом сообщила правозащитница Мария Томак.

Лариса Кольченко вышла с плакатом с надписью "С днем рождения! #SaveOlegSentsov #FreeKolchenko Пора домой!".

Напомним, 7 июня Кольченко прекратил голодовку, которую объявил 31 мая с требованием освободить Олега Сенцова.

В пресс-службе ГУ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ заявляли, что состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается. Также Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью с 28 по 30 июля.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко на 10, а Сенцова - на 20 лет лишения свободы.