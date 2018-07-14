В Сенате США призвали Трампа отменить встречу с Путиным
США обвинили 12 сотрудников разведки РФ во вмешательстве в выборы в 2016 году.
Старший сенатор США от штата Нью-Йорк, лидер демократической оппозиции Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отменить запланированную на 16 июля встречу с роSSийским лидером Владимиром Путиным, сообщает CNN.
Политик считает такой шаг оправданным после того, как министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников роSSийской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.
"Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока РоSSия не примет демонстративные и прозрачные меры, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Радостное рукопожатие с Владимиром Путиным на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии", - заявил Чак Шумер.
Призыв к отмене саммита лидеров США и РоSSии прозвучал через неделю после того, как демократы выразили озабоченность по поводу способности Трампа бросить вызов Путину на встрече один на один.
Член палаты представителей Джерри Надлер, главный демократ в Судебном комитете Палаты представителей, сказал, что Трамп должен потребовать экстрадиции россиян в пятницу. В то же время, он предположил, что этого не произойдет.
Надлер пояснил, что не думал, что Трамп должен отменить саммит, но он согласился с тем, что президент не должен встречаться с Путиным один на один.
Ранее сенатор США Джон Маккейн призвал президента Дональда Трампа быть более жестким с президентом РоSSии Владимиром Путиным. По словам сенатора, Путин является для США врагом - из-за вторжения в Украину, аннексии Крыма, военной поддержки режима Асада и вмешательства в американские выборы.
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