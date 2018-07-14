Трамп должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, - Маккейн

Джон Маккейн

Сенатор США Джон Маккейн призвал президента Дональда Трампа быть более жестким с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

По словам сенатора, Путин не является для США «ни другом, ни конкурентом».

«Путин является врагом Америки — не потому, что мы так хотим, а потому, что он так решил. Он решил вторгнуться в Украину и аннексировать Крым. Он решил помочь режиму Асада убивать сирийский народ. Он решил вмешиваться в наши выборы и подорвать демократию во всем мире», — написал Маккейн.

Сенатор считает, что на встрече в Хельсинки Трамп должен быть сильным и жестким «не для себя, а для демонстрации своей готовности защищать Америку и ее союзников.

Маккейн подчеркнул, что во время встречи Трамп «должен заставить Путина отвечать за свою деятельность, иначе это станет серьезным аргументом против его лидерства».

Источник: LB.ua


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