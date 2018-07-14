Порошенко раскрыл детали встречи с Трампом

Президенты провели переговоры в Брюсселе без приглашения прессы.

Порошенко раскрыл детали встречи с Трампом
Фото: пресс-служба президента

В интервью украинским телеканалам Президент Петр Порошенко раскрыл некоторые детали встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках Брюссельского саммита НАТО.

«О чем мы говорили - не секрет. Мы, безусловно, говорили о необходимости усиления защиты Украины, улучшении сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. И Президент дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду, но мы очень быстро развиваемся в оказании консультативной помощи со стороны США», - приводит слова главы украинского государства его пресс-служба.

При этом президент отметил, что это «взаимовыгодное сотрудничество».

«Безусловно, я поднял вопрос об освобождения заложников и попросил поднять эту тему на встрече, которая в понедельник состоится в Хельсинки (с роSSийским президентом - ред.)», - сказал Петр Порошенко об освобождении украинских политических заключенных, которых длительное время незаконно удерживает Кремль.

Президент добавил, что в ходе встречи с главой США стороны обсудили вопросы энергетической безопасности. И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов.

«США поддерживают Украину в позициях относительно «Северного потока-2». И считают недопустимым, потому что этот проект является политическим, подрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасность Европы. И Президент очень решительно высказался и в поддержку Украины и на поддержку энергетической безопасности», - сказал глава государства.

Относительно будущей встречи президента Трампа с его роSSийским визави Президент Порошенко сказал: «Безусловно, мы обсуждали следующую встречу. Мы обменялись мнениями».

«Я могу сказать, что этой встречей я очень доволен. И я очень благодарен и Президенту Трампу и Государственному секретарю Помпею, с которым мы также имели очень долгий разговор и господину Болтону. И долгий разговор с Министром обороны Маттисом. Мы уделили достаточно внимания нашему сотрудничеству с США. Спасибо за поддержку», - отметил глава государства.

Президент также сообщил, что обсуждал с президентом США вопросы экономического сотрудничества. «У нас на 70% вырос товарооборот с США по 2017 году. Эта положительная тенденция сохраняется», - добавил он.

Напомним, накануне президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко.


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