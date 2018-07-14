Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО, - Порошенко

"С Украиной нельзя разговаривать языком шантажа".

?Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО, - Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко в ходе саммита НАТО встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования Украина и Венгрия немедленно продолжат диалог и имплементируют решение Венецианской комиссии.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам.

"У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того, могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии", - сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что Украина будет защищать свои национальные интересы.

"Действия украинской власти и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.Глава государства заверил, что страны, которые пытаются заблокировать украинскую интеграцию в НАТО, сами окажутся в изоляции.

"Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО, ни снаружи, имею в виду РоSSию, ни изнутри Украины, пятой колонны мы не потерпим, ни с середины НАТО. С Украиной нельзя разговаривать языком шантажа, мы не воспринимаем это, и это ни к чему не приведет. Кто будет разговаривать с нами на языке шантажа, окажется в изоляции. Сам", - подчеркнул Порошенко.

В среду, 11 июля, в МИД Венгрии заявили, что правительство страны и в дальнейшем будет блокировать евроатлантические стремления Украины.

Напомним, что с осени 2017 года между Украиной и Венгрией продолжается конфликт из-за языковой статьи нового закона "Об образовании". В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В частности, Венгрия несколько раз блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД. Кроме того, 20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о намерении заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО в июле. Порошенко отвечал, что не собирается отменять поездку.

После июньской встречи министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Майком Помпео Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО. Украина пообещала Венгрии уточнить языковую статью закона "Об образовании".


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