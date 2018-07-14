НАБУ обжаловало решение САП по делу Авакова-младшего, - СМИ

Жалоба подана руководителю спецпрокуратуры Назару Холодницкому.

Национальное антикоррупционное бюро обжаловало решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свой источник в НАБУ.

По данным издания, жалоба подана вышестоящему прокурору, то есть руководителю САП Назару Холодницкому. У него будет три дня для рассмотрения этой жалобы.

Напомним, 10 июля САП закрыла дело против сына Авакова и экс-замминистра внутренних дел Чеботаря из-за отсутствия доказательств их вины. Всю вину и ответственность взял на себя подозреваемый по делу предприниматель Литвин.