НАБУ обжаловало решение САП по делу Авакова-младшего, - СМИ
Жалоба подана руководителю спецпрокуратуры Назару Холодницкому.
Национальное антикоррупционное бюро обжаловало решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря.
Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свой источник в НАБУ.
По данным издания, жалоба подана вышестоящему прокурору, то есть руководителю САП Назару Холодницкому. У него будет три дня для рассмотрения этой жалобы.
Напомним, 10 июля САП закрыла дело против сына Авакова и экс-замминистра внутренних дел Чеботаря из-за отсутствия доказательств их вины. Всю вину и ответственность взял на себя подозреваемый по делу предприниматель Литвин.
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