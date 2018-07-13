Неизвестный сообщил о минировании суда, где пытаются продлить арест Савченко

Распорядитель суда попросил присутствующих покинуть помещение, но они отказались.

Неизвестный сообщил о заминировании здания Шевченковского районного суда, который сейчас рассматривает ходатайство прокуратуры на продление ареста народного депутата Надежды Савченко. Об этом журналистам сообщили адвокаты Савченко, пишет УНН.

"Охрана зашла, сказала, что заминировали", - сказали адвокаты.

В связи с таким ходом событий распорядитель суда попросил присутствующих освободить зал судебного заседания, но они отказались.

Защита народного депутата Надежды Савченко просит суд отложить до 17 июля судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры. Такое решение означало бы немедленное освобождение депутата из-под стражи прямо сегодня.

Напомним, Шевченковский суд уже четвертый день пытается принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей. Адвокаты депутата пропускали заседания, объявляли отводы судьям и прокурорам, просили дополнительное время для ознакомление с материалами дела.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца без права внесения залога.

22 марта Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил подозрение Савченко в присутствии адвоката.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).