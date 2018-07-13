Омбудсмен заявила о жестоком обращении с осужденными в колонии №6 Кропивницкого

У заключенных недостаточно средств защиты для работы на производстве и нет штатного стоматолога.

В Кропивницкой исправительной колонии №6 работники Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека выявили факты жестокого обращения с осужденными. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Представитель омбудсмена заявляет, что в камерах штрафных помещений, в которых содержатся нарушители установленного порядка отбывания наказания, недостаточно естественного и искусственного освещения, свежего воздуха, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция. В одной из камер обнаружены двое заключенных, которые безосновательно находятся в камере дисциплинарного изолятора более двух месяцев.

"Указанные лица были переведены в это помещение 6 апреля 2018 и 15 мая 2018 на время проведения служебного расследования. При этом, согласно требованиям законодательства, при таких обстоятельствах в камере дисциплинарного изолятора осужденные могут держаться не более 10 суток", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в учреждении также не обеспечено надлежащих условий труда для осужденных, трудоустроенных в цехе деревообработки.

"На производственном участке помещения узники работают без средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Кроме того, осужденные в учреждении не имеют информации о размере начисленной им заработной платы", - заявляют у Омбудсмена.

"Серьезное беспокойство во время мониторинга вызвало то, что оказание медицинской помощи в учреждении осуществляется на низком уровне. Медицинская часть не укомплектована врачом-стоматологом и терапевтом. Флюорографическое оборудования в учреждении не работает. Соответствующие обследования проводятся только один раз в год передвижной мобильной рентген-установкой территориального учреждения здравоохранения. При этом, за последние 6 месяцев текущего года в колонии умерло 2 человека ", - сообщает сотрудник Секретариата омбудсмена.

По результатам визита в соответствующие государственные органы офис Уполномоченного направит акты реагирования.

Напомним, координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриш планирует посетить тюрьмы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в начале сентября.