Парламент "безболезненно" назначит новую ЦИК в сентября, - Парубий

При условии что на голосование выдвинут 13 кандидатур, и никого не нужно будет отзывать.

Парламент "безболезненно" назначит новую ЦИК в сентября, - Парубий
Фото: Макс Требухов

Новая ЦИК «безболезненно» будет назначена в сентябре. Об этом на итоговой пресс-конференции после закрытия 8 сессии заявил спикер ВРУ Андрей Парубий, передаёт корреспондент LB.ua.

"Уверен, что мы не имеем права входить в избирательный сезон со старым составом ЦИК. Это неприемлемо. Правда, я делал все возможное и невозможное, чтобы мы приняли это решение в начале весны и лета", заявил он.

Спикер парламента напомнил, что глава государства подал в парламент 14 кандидатур на 13 вакантных мест в ЦИК. И основная дискуссия велась как раз вокруг этого количественного несоответствия.

"Я приветствую тот шаг, на который пошел БПП, официально отозвав об одного из кандидатов от блока. Фактически это решение открывает возможность для создания ЦИК... Когда у нас будет 13 кандидатов в зале, мы фактически безболезненно проведем голосование", - уверен он.

Парубий прогнозирует, что уже в начале сентября парламент назначит новую ЦИК.

"Это будет один из самых первых вопросов осенью, на следующей сессии... Будем говорить ориентировочно. Сентябрь. Считаю, что в сентябре мы сможем обновить ЦИК", - полагает он.

Напомним, парламент в ходе 8 сессии так и не смог принять решение об увольнении действующей ЦИК и назначении нового состава.

Сегодня Верховная Рада закрыла сессию, депутаты вернутся к работе 4 сентября.


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