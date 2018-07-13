Госдеп США призвал РоSSию прекратить бесчинства с правами человека

США почтили память погибших в РоSSии правозащитника и журналиста «Новой газеты» Наталью Эстемирову и журналиста и редактора журнала «Форбс» Пола Хлебникова, призвав власти РФ прекратить безнаказанность за нарушения прав человека.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Науерт, распространенном в четверг, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы чтим память Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова и призываем прекратить безнаказанность за нарушения прав человека в Чечне и других местах РоSSии, а также подтверждаем поддержку США отважных журналистов и правозащитников в РоSSии и во всем мире»,- подчеркивается в документе.

«Соединенные Штаты продолжают быть обеспокоенными нынешней ситуацией, связанной с насилием и запугиванием тех, кто выражает инакомыслие по всей РоSSии, в том числе независимых журналистов, членов политической оппозиции и гражданского общества», — подчеркнули в Госдепартаменте США .

Напомним: Наталья Эстемирова, известная своей борьбой за соблюдение прав человека в Чечне, была похищена и убита 15 июля 2009 года. Пол Хлебников был убит 9 июля 2004 года, вероятно, за его материалы о коррупции в официальных кругах, отмечается в заявлении. Исполнители и заказчики так и не были привлечены к ответственности.