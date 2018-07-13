Правительство Гройсмана отчитается перед Радой на новой сессии, - Парубий

Спикер ожидает отчет правительства ближе к рассмотрению бюджетных вопросов.

Отчет Кабмина Гройсмана в Раде состоится на новой сессии. Об этом на итоговой пресс-конференции после закрытия 8 сессии заявил спикер ВРУ Андрей Парубий, передаёт корреспондент LB.ua.

"Вопрос отчета правительства - это, очевидно, уже вопрос следующего политического сезона. Когда мы будем говорить о бюджете, когда мы будем формировать бюджет и изменения к бюджету", - заявил он.

По словам спикера, так как законы о нацбезопасности и создании коррупционного суда были приоритетными во время сессии, у Комитета по вопросам экономической политики "не было предпосылок для рассмотрения"проект постановления об отчете правительства.

Парубий подчеркнул, что рассмотрение этого постановления не влечет за собой возможность поставки вопроса об отставке Кабмина.

Напомним, ранее профильный парламентский комитет заслушал отчет Кабмина во главе с премьером Владимиром Гройсманом, но не вынес его на голосование в сессионный зал.

Напомним, сегодня спикер Верховной Рады Андрей Парубий под сопровождении гимна Украины закрыл работу парламента до 4 сентября.