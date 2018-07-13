Профтехучилища самостоятельно решают, когда закончить вступительную кампанию

Исходя из комплектации групп, набор может проводиться вплоть до 1 сентября.

Профтехучилища самостоятельно решают, когда закончить вступительную кампанию
Фото: vpu21.if.ua

Сейчас в Украине продолжается вступительная кампания не только в вузы, но и в учреждения профессионального образования. Она будет проходить до 1 сентября, однако учреждения ПТО самостоятельно определяют конкретные сроки приема абитуриентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Вступительная кампания в учреждения профобразования не имеет четко определенных сроков - они самостоятельно объявляют конкурс, определяют даты вступительных испытаний, формируют списки рекомендованных к зачислению. Учитывая комплектацию групп, заведения продолжают или завершают набор учеников, однако прием документов должен закончиться до начала занятий - до 1 сентября 2018 ", - отметила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.

Определять уровень знаний претендентов на вступление заведение может с помощью различных критериев. Среди них - собеседование, рейтинг по среднему баллу свидетельства или аттестата об образовании, вступительные экзамены и так далее.

В этом году для обучения на бюджет в учреждения профтехобразования предлагается около 100 тыс мест. В прошлом году профессиональное образование за счет регионального и государственного заказа начали получать 101 тыс. учеников. Также учащиеся обеспечиваются стипендиями и общежитиями. Во время обучения учащиеся могут рассчитывать на оплату производственной практики, проходит на предприятиях.

По данным Минобразования, самыми популярными профессиями среди абитуриентов стали парикмахер, повар, кондитер, водитель или слесарь по ремонту автотранспорта, штукатур, плиточник.

Напомним, вступительная кампания в вузы началась 12 июля и продлится две недели. Абитуриенты, сдавшие ВНО, подают заявления на поступление в вузы через личные электронные кабинеты, после 26 июля вузы начнут публиковать списки зачисленных студентов.


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