Полиция открыла два дела из-за инцидента с автомобилем Пинзеника в Киеве

Одно - по факту ДТП, второе - за хулиганство.

Инцидент с автомобилем нардепа Павла Пинзеника на акции "евробляхеров" 12 июля будут расследовать по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом в пятницу, 13 июля, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве .

Автомобиль Toyota Land Cruiser с Пинзеником выезжал со двора здания комитетов Верховной Рады, но на углу Институтской и Садовой его заблокировали участники акции за легализацию автомобилей на еврономерах. "Митингующие бросились на машину. Начали бить по стеклу кулаками, ногами, разбили заднее стекло, бросались на автомобиль. Бросались какими-то камнями. Заблокировали автомобиль. Были окружены сотрудниками полиции", - так описывал инцидент Пинзеник в комментарии LB.ua.

Во время блокирования один протестующий получил травму ноги и был госпитализирован, в то время как другой разбил заднее окно машины. Его задержали и установили личность. Это житель Киева 1991 года рождения.

В связи с данным происшествием полиция будет расследовать как факт ДТП (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса), так и хулиганские действия участника акции протеста (ст.286 Уголовного кодекса).