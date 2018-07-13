Балуху отказали в условно-досрочном освобождении

Основанием для отказа стал приговор по второму уголовному делу.

Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
Фото: facebook.com/zair.smedlya

Подконтрольный РоSSии Железнодорожный районный суд Симферополя 13 июля отклонил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В начале судебного заседания прокурор заявил о необходимости прекратить рассмотрение ходатайство, так как уже вынесен новый приговор. Судья Дмитрий Михайлов согласился с такой позицией.

Напомним, в августе 2017 года Раздольненский районный суд оккупированного Россией Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

В июле 2018 года тот же суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против Балуха возбудили из-за заявления начальника СИЗО в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который заявил, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.


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