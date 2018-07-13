Балуху отказали в условно-досрочном освобождении

Основанием для отказа стал приговор по второму уголовному делу.

Подконтрольный РоSSии Железнодорожный районный суд Симферополя 13 июля отклонил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В начале судебного заседания прокурор заявил о необходимости прекратить рассмотрение ходатайство, так как уже вынесен новый приговор. Судья Дмитрий Михайлов согласился с такой позицией.

Напомним, в августе 2017 года Раздольненский районный суд оккупированного Россией Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.