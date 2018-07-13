Каменец-подольской школе "Славутинка" вернули начальные классы

Депутаты облсовета отменили решение о ликвидации 1-4 классов.

Депутаты Хмельницкого областного совета проголосовали за возвращение начальных классов Каменец-Подольской специализованной школе-интернату "Славутинка". Сегодня за это решение проголосовал 61 депутат на внеочередной сессии, сообщает местное издание НГП.

Трое избранников "воздержались", 4 депутата не принимали участия в голосовании.

На сессии также поручили областному департамента образования и науки совместно с профильной комиссией совета объездить все общеобразовательные учебные заведения региона и сформировать комплексное видение развития начальной и средней школы Хмельницкой области.

Учитывая большой общественный резонанс решения о ликвидации начальных классов, сегодня большинство депутатов пришли к мнению, что на предыдущей сессии "проголосовали за вопрос, не изученный до конца".

Напомним, 14 июня на сессии Хмельницкого облсовета 52 из 64 депутатов проголосовали за ликвидацию начальных классов Каменец-Подольской специализированной школы-интерната I-III ступеней "Славутинка". Это случилось уже после того, как школа зачислила учеников в первый класс. Всего в начальных классах "Славутинки" обучается 210 детей.

Впоследствии Министерство образования раскритиковало такое решение, отметив его неправомерность.