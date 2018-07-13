Трамп: План Мэй по Brexit убьет торговое соглашение с США

Мягкий Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, «вероятно, убьет» шансы на торговую сделку с Соединенными Штатами.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Трамп считает, что планы Мэй по дружественному в отношении бизнеса выходу из ЕС оставят Великобританию слишком близкой к ЕС, чтобы позволить заключить новую трансатлантическую торговую сделку.

«Если они заключат подобную сделку, мы будем иметь дело с Европейским союзом, а не с Великобританией, так что это, вероятно, убьет сделку», — цитирует его слова газета The Sun.

Президент США также заявил, что Мэй проигнорировала его совет о том, как покинуть Европейский Союз.

«Я бы сделал это по-другому», — сказал он. «Я действительно сказал Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не слушала».

Трамп также высказал мнение, что бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, «будет прекрасным премьер-министром».

Мэй ранее заявила, что не считает, что ее план выхода из ЕС мог исключать торговую сделку с США.

Как сообщалось, Мэй обнародовала свои предложения по поводу будущих отношений с ЕС после выхода из блока.

120-страничный документ, из-за которого британское правительство покинули два министра-евроскептика, подтверждает, что премьер настроена на более мягкий Brexit с сохранением тесных экономических связей с ЕС.

Великобритания будет стремиться к созданию зоны свободной торговли и облегчению таможенных процедур.


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