Во Львове ввели оплату в детсадах для детей, живущих за городом
Платить за детей будут те населенные пункты, в которых они зарегистрированы.
Власти Львова утвердили новые правила регистрации в детские сады, в частности - ввели оплату для детей, которые живут за пределами города.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Новые правила вводятся с 1 января 2019 года. Согласно им, бесплатно в детсады Львова будут принимать только в том случае, если населенные пункты возместят городу стоимость пребывания этих детей в садиках. За соответствующее постановление проголосовали 34 депутата горсовета.
Как рассказала начальник управления образования горсовета Зоряна Довганик, мэрия будет заключать договоры с территориальными общинами и органами местного самоуправления, которые будут перечислять в бюджет Львова деньги. Довганик подчеркнула, что с родителей оплату не потребуют.
Дети, зарегистрированные в других областях, но которые фактически живут во Львове, а также переселенцы из Донбасса и Крыма, под действие этого постановления не попадут.
Для того, чтобы подтвердить проживание в городе, при регистрации в детсад родители должны предоставить договор аренды жилья или справку.
Стоимость, которую будут платить местные органы самоуправления за пребывание одного ребенка в детсаду, определит исполнительный комитет горсовета.
Напомним, в апреле Минздрав отменил справку с диагнозами при поступлении в детсады.
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