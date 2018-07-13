Впервые за два года в сети появилось видео с Сенцовым в колонии

Ролик был снят на 18-й день голодовки политзаключенного.

В сети появились уникальные кадры с участием украинского политзаключенного Олега Сенцова в роSSийской колонии.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что это первое видео за два года. Так Сенцов выглядел примерно месяц назад, на 18-й день голодовки.

Ролик был записан, когда ему звонила экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и ее мать - член Совета федерации Людмила Нарусова.

"Здесь не санаторий, но цинги у меня нет. Не переживайте", - говорит Сенцов на видео.

Это видео силовики отдали роSSийским СМИ , а те опубликовали ролик в интернете.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ .

В конце мая Собчак сообщила, что говорила с Сенцовым по видеосвязи.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила колонию в Лабытнанги, где содержится Сенцов, однако попасть в политзаключенному ей не удалось. Ей также не дали возможности поговорить с ним посредством видеосвязи.

5 июля впервые с 2014 года с Сенцовым встретилась его двоюродная сестра Наталья Каплан. Она сообщила, что Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг.

Сегодня, 13 июля, в день рождения Сенцова, его мать обратилась к Путину с просьбой о помиловании сына.