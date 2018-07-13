В Лондоне запустили в небо гигантский надувной шар "малыш Трамп"

Таким образом президента США встретили противники его визита в Британию.

?В Лондоне запустили в небо гигантский надувной шар "малыш Трамп"
"малыш Трамп"

Британцы, протестующие против визита в страну президента США Дональда Трампа, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар "малыш Трамп", изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британские СМИ.

Так называемый "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента. В настоящее время активисты удерживают шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Ранее сообщалось, что активисты движения Stop Trump согласовали акцию по запуску надувного "Трампа" с мэром Лондона Садиком Ханом. Им удалось собрать 10 тыс. подписей под петицией, призывающей власти Лондона разрешить проведение акции в день приезда Трампа в столицу.

Решение лондонской мэрии одобрить запуск воздушного шара вызвало много споров среди британской общественности и подверглось резкой критике со стороны сторонников Трампа как в США, так и в Великобритании. В ответ на это Хан заявил, что не намерен "ограничивать свободу слова просто потому, что кто-то может обидеться".

"Насколько мне известно, также будет проходить демонстрация в поддержку Трампа, ее я тоже не стал запрещать!", - отметил мэр Лондона.

Напомним, Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. В четверг вечером президент США и его супруга Мелания посетили гала-ужин, организованный британским премьер-министром Терезой Мэй.

На утро и первую половину дня пятницы у Трампа запланированы переговоры с Мэй в загородной резиденции. Затем они отправятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry.

В начале своего визита Трамп уже раскритиковал план выхода Британии из ЕС, предложенный Мэй. По его мнению, "мягкий" brexit может помешать торговому соглашению США и Великобритании.


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