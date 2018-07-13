Порошенко: РоSSия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах Саммита НАТО

"Присутствие миротворцев ООН сможет помочь нам вывести роSSийские войска с Донбасса".

Порошенко: РоSSия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах Саммита НАТО
Петр Порошенко на саммите НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что на Востоке Украины происходит не замороженный конфликт, а настоящая война из-за агрессии РоSSии против Украины, от которой продолжают гибнуть украинские военные и мирные жители.

Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, сообщается на сайте президента.

"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт. Это реальная горячая война из-за роSSийской агрессии на востоке моей страны. Это суверенная украинская территория и РоSSия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос о введении на Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН, президент отметил, что основная ее задача - остановить боевые действия и обеспечить вывод войск агрессора с территории Украины.

"Миротворцы не должны восстанавливать украинский суверенитет, мы можем сделать это через политический процесс. Они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев под эгидой Совдеза ООН сможет помочь нам вывести роSSийские войска с этой территории, вывести роSSийские танки, артиллерию", - добавил Порошенко.

При этом он констатировал, что введение миссии не происходит из-за блокирования этого вопроса Россией несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины.

"И РоSSия должна объяснить всему миру, почему они против. Миротворцы - международные силы, объективный источник информации - придут туда, защищать местное население и создадут политические и оборонные предпосылки для имплементации Минских соглашений. У нас есть гарантии безопасности со стороны РоSSии в Будапештском меморандуме, у нас есть подпись РоSSии под Минскими соглашениями... Это очень важно", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что наконец РоSSийскую Федерацию признали агрессором не только на словах, но и в документах.

"РоSSия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах этого Саммита НАТО. Агрессивные действия РоSSии привели к этой ситуации. И это общее понимание, что это РоSSия и это агрессия", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко напомнил странам, подписавшим Будапештский меморандум, о гарантиях безопасности Украины после ядерного разоружения.


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