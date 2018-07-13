В совет по отбору судей Антикоррупционного суда смогут войти представители 14 организаций

Перечень организаций предоставил МИД.

В совет по отбору судей Антикоррупционного суда смогут войти представители 14 организаций
Фото: Facenews.ua

В состав Общественного совета международных экспертов, который будет принимать участие в отборе судей в Высший антикоррупционный суд, смогут войти представители 14 международных организаций. Об этом сообщает общественная организация «Фонд DEJURE» со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел на запрос организации.

МИД предоставил перечень из 14 таких организаций:

1. Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC),

2. Совет ООН по правам человека: спецдокладчик по вопросу независимости судей и юристов,

3. Группа государств против коррупции (GRECO),

4. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL),

5. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD),

6. Евроюст,

7. Европол,

8. Европейские партнеры против коррупции (EPAC),

9. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF),

10. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF),

11. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE),

12. Интерпол,

13. Всемирный банк,

14. Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)

Шесть членов Общественного совета международных экспертов выбирать ВККС с не менее чем 12 кандидатур, представленных этими организациями.

Общественный совет международных экспертов является вспомогательным органом Высшей квалификационной комиссии судей, участвует в оценке добропорядочности кандидатов в Антикоррупционный суд и инициирует прекращение участия в конкурсе нечестных кандидатов.

Согласно требованиям Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», в состав этого совета могут войти представители международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Напомним, 7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу.


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