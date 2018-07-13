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Нардеп Кривохатько вышел из фракции БПП в Верховной Раде Президентская фракция сократилась до 135 человек. Фото: Макс Требухов Депутат Верховной Рады Вадим Кривохатько в пятницу, 13 июля, вышел из фракции Блока Петра Порошенко. Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий перед закрытием восьмой сессии. Кривохатько прошел в Раду как кандидат от БПП по одномандатному избирательному округу №82 в Запорожской области, набрав 36% голосов. После его выхода из БПП крупнейшая парламентская фракция Верховной Рады сократилась до 135 человек.

LB.ua

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