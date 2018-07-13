Нардеп Шахов и министр Насалик подрались на улице в Киеве

Главе Минэнергоугля не дали спокойно попасть в Раду.

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в пятницу утром подрались на Прорезной улице в центре Киева.

Видео конфликта опубликовал бывший нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем фейсбуке.

Шахов с микрофоном в руках остановил на Прорезной автомобиль Насалика и устроил посреди улицы импровизированный митинг. Потребовав выплатить зарплаты шахтерам, он передал микрофон Насалику, но почти сразу же начал вырывать его обратно.

Это привело к драке. Нардепа и министра разняли полицейские.

После этого Насалик оставил автомобиль на проезжей части и пошел в Верховную Раду на "час вопросов к правительству" пешком.

Напомним, что за последние недели в Киеве прошло несколько шахтерских митингов. По словам забастовщиков, сейчас сумма задолженности доходит до 1,1 миллиарда гривен. На разных предприятиях задержка по зарплате составляет от двух до трех месяцев. Среди причин – "безосновательное и существенное уменьшение финансирования отрасли" и "тотальная коррупция в угольной промышленности".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Кривохатько вышел из фракции БПП в Верховной РадеНардеп Кривохатько вышел из фракции БПП в Верховной Раде
Гройсман запретил министрам вести переговоры с РоSSией в обход МИДаГройсман запретил министрам вести переговоры с РоSSией в обход МИДа
Эрдоган назначил своего зятя министром финансов ТурцииЭрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции
Новым главой МИД Великобритании назначен бывший министр здравоохраненияНовым главой МИД Великобритании назначен бывший министр здравоохранения
Министр иностранных дел Великобритании Джонсон ушел в отставкуМинистр иностранных дел Великобритании Джонсон ушел в отставку
Левко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардепЛевко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардеп
В Киеве националисты разрисовали ТРЦ Ocean РlazaВ Киеве националисты разрисовали ТРЦ Ocean Рlaza
"Молодые ляшковцы" ворвались в здание "Укравтодора" в Киеве"Молодые ляшковцы" ворвались в здание "Укравтодора" в Киеве
ГПУ отменила запрет строительства Музея Революции достоинства в КиевеГПУ отменила запрет строительства Музея Революции достоинства в Киеве
Замминистра юстиции назначена Иванна СмачилоЗамминистра юстиции назначена Иванна Смачило
Последние новости
Подгружаем последние новости