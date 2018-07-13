Нардеп Шахов и министр Насалик подрались на улице в Киеве

Главе Минэнергоугля не дали спокойно попасть в Раду.

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в пятницу утром подрались на Прорезной улице в центре Киева .

Видео конфликта опубликовал бывший нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем фейсбуке.

Шахов с микрофоном в руках остановил на Прорезной автомобиль Насалика и устроил посреди улицы импровизированный митинг. Потребовав выплатить зарплаты шахтерам, он передал микрофон Насалику, но почти сразу же начал вырывать его обратно.

Это привело к драке. Нардепа и министра разняли полицейские.

После этого Насалик оставил автомобиль на проезжей части и пошел в Верховную Раду на "час вопросов к правительству" пешком.