Нардеп Шахов и министр Насалик подрались на улице в Киеве
Главе Минэнергоугля не дали спокойно попасть в Раду.
Депутат Верховной Рады Сергей Шахов и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в пятницу утром подрались на Прорезной улице в центре Киева.
Видео конфликта опубликовал бывший нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем фейсбуке.
Шахов с микрофоном в руках остановил на Прорезной автомобиль Насалика и устроил посреди улицы импровизированный митинг. Потребовав выплатить зарплаты шахтерам, он передал микрофон Насалику, но почти сразу же начал вырывать его обратно.
Это привело к драке. Нардепа и министра разняли полицейские.
После этого Насалик оставил автомобиль на проезжей части и пошел в Верховную Раду на "час вопросов к правительству" пешком.
Напомним, что за последние недели в Киеве прошло несколько шахтерских митингов. По словам забастовщиков, сейчас сумма задолженности доходит до 1,1 миллиарда гривен. На разных предприятиях задержка по зарплате составляет от двух до трех месяцев. Среди причин – "безосновательное и существенное уменьшение финансирования отрасли" и "тотальная коррупция в угольной промышленности".
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