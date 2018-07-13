Кабмин пообещал обеспечить водоканалы хлором для обеззараживания питьевой воды

"План, который был утвержден, говорит, что хлор в Украине будет".

?Кабмин пообещал обеспечить водоканалы хлором для обеззараживания питьевой воды
Фото: Макс Левин

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство разработало план по обеспечению водоканалов жидким хлором для очистки воды.

Около двух недель завод "ДнепрАзот", который является единственным производителем жидкого хлора в Украине, остановился из-за дорогого газа. В результате более 170 украинских водоканалов остались без поставок дезинфектора, необходимого для обеззараживания питьевой воды.

Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 13 июля, Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "ДнепрАзота".

"Что касается хлора. Я поручил заниматься этим вопросом системно вице-премьеру Геннадию Зубко. И тот план, который он мне представил и который был утвержден, говорит, что хлор в Украине будет", - сказал Гройсман.

"Что касается ДнепрАзота. ДнепрАзот покупает газ так же, как покупает его вся Украина, промышленность. Нет более дешевого газа, его дешевле никто не продает. Я думал о том, как это возможно сделать, но у меня нет ответа на этот вопрос. Возьмите частных добытчиков газа. Они продадут дешевле 10 тысяч? Никто не продаст. Государство тоже не может продавать дешевле, потому что это будут убытки и кто-то пойдет за это в тюрьму. Решения сейчас нет", - сообщил премьер-министр.

Напомним, 6 июля "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания. Киев обеспечен жидким хлором в достаточном количестве, но в других регионах возможны проблемы.

Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя, например, на низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора.


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