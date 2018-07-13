Мать Сенцова попросила фюрера РФ о помиловании сына

Ходатайство Людмилы Сенцовой опубликовано на сайте "Эха Москвы".

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова, приговоренного в РоSSии к 20 годам колонии по обвинению в "терроризме", обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Фото: Громадське

Ходатайство Людмилы Сенцовой опубликовано на сайте "Эхо Москвы".

"Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного роSSийским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества", - пишет она.

"Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца. Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - говорится в ходатайстве Людмилы Сенцовой.

Напомним, Сенцов, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Сегодня, 13 июля, Сенцову исполнилось 42 года.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее намекнул, что режиссер "должен сам позаботиться о своем помиловании". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет писать президенту РФ прошение о помиловании Сенцова.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко позже заявил, что Сенцов не будет просить Путина о помиловании для обмена. При этом она напомнила, что для помилования Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших роSSийских журналистов, и он помиловал ее без обращения самой Савченко.