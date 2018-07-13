Совершена попытка суицида во время сессии горсовета во Львове: Видео

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Попытка суицида во время сессии горсовета. Со второго этажа львовской Ратуши едва не выпрыгнула женщина.

Депутаты должны были рассмотреть вопрос задержки зарплаты в одной из стоматологических поликлиник города, говорится в сюжете ТСН. Вместо этого начали собираться на перерыв.

Это возмутило врача стоматологии. Она моментально вскарабкалась на окно, от земли оно высотой восемь метров. Женщина грозилась выпрыгнуть на улицу, потому что говорит — несколько месяцев не получает зарплаты. С подоконника ее сняли охранники, она не сопротивлялась и со временем успокоилась.




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