Совершена попытка суицида во время сессии горсовета во Львове: Видео

Попытка суицида во время сессии горсовета. Со второго этажа львовской Ратуши едва не выпрыгнула женщина.

Депутаты должны были рассмотреть вопрос задержки зарплаты в одной из стоматологических поликлиник города, говорится в сюжете ТСН . Вместо этого начали собираться на перерыв.

Это возмутило врача стоматологии. Она моментально вскарабкалась на окно, от земли оно высотой восемь метров. Женщина грозилась выпрыгнуть на улицу, потому что говорит — несколько месяцев не получает зарплаты. С подоконника ее сняли охранники, она не сопротивлялась и со временем успокоилась.