На Донбассе военные задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

Пособники террористов задержаны возле Мариуполя и Валерьяновки .

Украинские военные в Донецкой области задержали четверых подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР", информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Неподалеку от Мариуполя и села Валерьяновка Волновахского района военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил, которые несут службу на блокпостах на востоке государства, задержали четырех граждан, которые по базе данных Национальной полиции подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР"", - говорится в сообщении.

Всех четырех задержанных доставили в ближайшее отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета правонарушений.

Ранее сообщалось, что наблокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобуса.