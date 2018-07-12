На Донбассе военные задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

Пособники террористов задержаны возле Мариуполя и Валерьяновки .

На Донбассе военные задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные в Донецкой области задержали четверых подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР", информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Неподалеку от Мариуполя и села Валерьяновка Волновахского района военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил, которые несут службу на блокпостах на востоке государства, задержали четырех граждан, которые по базе данных Национальной полиции подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР"", - говорится в сообщении.

Всех четырех задержанных доставили в ближайшее отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета правонарушений.

Ранее сообщалось, что наблокпосту близ Мариуполя пособника боевиков сняли с рейсового автобуса.


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