Freedom House объяснила Трампу, почему не стоит дружить с Путиным

Встреча лидеров США и РоSSии состоится в Хельсинки 16 июля.

Международная организация Freedom House предложила президенту США Дональду Трампу перечень причин, почему, по мнению организации, Путин не является нормальным и с ним не стоит заводить дружбу.

Here is a small sampling of reasons why Russia's Vladimir Putin is not friendship material. https://t.co/9XC6Cq45KD

— Freedom House (@freedomhouse) 12 июля 2018 г.

Организация обращает внимание на то, что Кремль обвиняют в организации убийств за рубежом, РоSSия держит в заключении политических оппонентов, ворвалась в Грузию и Украину, поддерживает диктаторов в ряде стран и националистические партии в Европе.

"Путин отправил роSSийских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го года, после того, как протестующие сняли коррумпированного украинского президента Виктора Януковича, контролируемого Кремлем. Захватив контроль над регионом силой, оккупационные власти сфальсифицировали референдум, чтобы провести его формальную аннексию Россией, не признанную международным сообществом", - отмечают в организации.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не может описать президента РоSSии ни как врага, ни как друга, но надеется, что лидеры двух стран "когда-то" смогут стать друзьями. Эти слова прозвучали накануне начала саммита лидеров РоSSии и США, который состоится 16 июля в Хельсинки.


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