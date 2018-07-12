Freedom House объяснила Трампу, почему не стоит дружить с Путиным

Встреча лидеров США и РоSSии состоится в Хельсинки 16 июля.

Международная организация Freedom House предложила президенту США Дональду Трампу перечень причин, почему, по мнению организации, Путин не является нормальным и с ним не стоит заводить дружбу.

Here is a small sampling of reasons why Russia's Vladimir Putin is not friendship material. https://t.co/9XC6Cq45KD — Freedom House (@freedomhouse) 12 июля 2018 г.

Организация обращает внимание на то, что Кремль обвиняют в организации убийств за рубежом, РоSSия держит в заключении политических оппонентов, ворвалась в Грузию и Украину, поддерживает диктаторов в ряде стран и националистические партии в Европе.

"Путин отправил роSSийских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го года, после того, как протестующие сняли коррумпированного украинского президента Виктора Януковича, контролируемого Кремлем. Захватив контроль над регионом силой, оккупационные власти сфальсифицировали референдум, чтобы провести его формальную аннексию Россией , не признанную международным сообществом", - отмечают в организации.