Организация обращает внимание на то, что Кремль обвиняют в организации убийств за рубежом, РоSSия держит в заключении политических оппонентов, ворвалась в Грузию и Украину, поддерживает диктаторов в ряде стран и националистические партии в Европе.
"Путин отправил роSSийских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го года, после того, как протестующие сняли коррумпированного украинского президента Виктора Януковича, контролируемого Кремлем. Захватив контроль над регионом силой, оккупационные власти сфальсифицировали референдум, чтобы провести его формальную аннексию Россией, не признанную международным сообществом", - отмечают в организации.
Накануне Дональд Трамп заявил, что не может описать президента РоSSии ни как врага, ни как друга, но надеется, что лидеры двух стран "когда-то" смогут стать друзьями. Эти слова прозвучали накануне начала саммита лидеров РоSSии и США, который состоится 16 июля в Хельсинки.
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