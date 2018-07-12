"Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот"

Следственный эксперимент показал, что разрыв миномета "Молот" произошел из-за двойного заряжения. Но очевидцы трагедии на Ровенском полигоне уверяют, что двойного заряжания не могло быть, передает Час Пик.

Журналисты узнали, что этот фатальный миномет отправили с передовой из-за деформации.

«Была команда «Заряжай!». Мы забросили вторую мину, дернули за шнурок. Я увидел вспышку, но мина не вышла со ствола. Вот тогда я понял, что сейчас будет взрыв, успел развернуться и сделать полшага. Нет, это не может быть двойное заряжание. Я четко видел выход первой мины во время первого выстрела. После этого командир проверял канал ствола», - рассказал один из военнослужащих, который получил ранение во время разрыва миномета.

Помимо того, сообщается, что миномет М-120-15 «Молот», который разорвался, ранее не выдержал уже первого выстрела, когда был передан подразделению. Его лафет сложился во время залпа, а с внутренней стороны ствола произошла деформация в виде «раковин» размером около 3 миллиметров. Миномет несколько месяцев не эксплуатировался, а в 2017 году проходил «прогонку» на Старокраматорском заводе. Представители военной части просили о замене миномета, но акт приема-передачи работ свидетельствует о том, что завод выполнил работы и вернул бригаде ту же самую единицу вооружения.