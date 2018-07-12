"Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот"

миномет молот

Следственный эксперимент показал, что разрыв миномета "Молот" произошел из-за двойного заряжения. Но очевидцы трагедии на Ровенском полигоне уверяют, что двойного заряжания не могло быть, передает Час Пик.

Журналисты узнали, что этот фатальный миномет отправили с передовой из-за деформации.

«Была команда «Заряжай!». Мы забросили вторую мину, дернули за шнурок. Я увидел вспышку, но мина не вышла со ствола. Вот тогда я понял, что сейчас будет взрыв, успел развернуться и сделать полшага. Нет, это не может быть двойное заряжание. Я четко видел выход первой мины во время первого выстрела. После этого командир проверял канал ствола», - рассказал один из военнослужащих, который получил ранение во время разрыва миномета.

Помимо того, сообщается, что миномет М-120-15 «Молот», который разорвался, ранее не выдержал уже первого выстрела, когда был передан подразделению. Его лафет сложился во время залпа, а с внутренней стороны ствола произошла деформация в виде «раковин» размером около 3 миллиметров. Миномет несколько месяцев не эксплуатировался, а в 2017 году проходил «прогонку» на Старокраматорском заводе. Представители военной части просили о замене миномета, но акт приема-передачи работ свидетельствует о том, что завод выполнил работы и вернул бригаде ту же самую единицу вооружения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Блок рекламы


Похожие новости
Freedom House объяснила Трампу, почему не стоит дружить с Путиным
"Укроборонпром" считает минометы "Молот" надежными"Укроборонпром" считает минометы "Молот" надежными
Причиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий факторПричиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий фактор
Названа новая версия разрыва миномета на Ровенском полигонеНазвана новая версия разрыва миномета на Ровенском полигоне
На Ровенском полигоне начался следственный эксперимент с минометами "Молот"На Ровенском полигоне начался следственный эксперимент с минометами "Молот"
Матиос попросил Минобороны перенести эксперимент с минометами "Молот"Матиос попросил Минобороны перенести эксперимент с минометами "Молот"
Матиос склоняется к версии двойного заряжания во взрыве "Молота" на Ровенском полигонеМатиос склоняется к версии двойного заряжания во взрыве "Молота" на Ровенском полигоне
Врачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском полигонеВрачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском полигоне
Генсек НАТО объяснил, почему поддерживает встречу Трампа и ПутинаГенсек НАТО объяснил, почему поддерживает встречу Трампа и Путина
Глава "Укроборонпрома" заявил, что альтернативы минометам "Молот" для ВСУ нетГлава "Укроборонпрома" заявил, что альтернативы минометам "Молот" для ВСУ нет
Последние новости
Подгружаем последние новости