В Киевсовете произошла стычка активистов с охраной
В кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, которые выступают против повышения тарифов на проезд в транспорте, и полицией.
Об этом сообщает корреспондент
На сессии Киевсовета продолжалось рассмотрение проекта решения ВО «Свобода», которое имеет целью отменить повышение проезда в общественном транспорте с 14 июля. После выступлений мэра Киева, представителей Киевского метрополитена и Киевпасстранса, которые настаивали на повышении тарифа, активисты выкрикивали «Позор!», после чего попытались попасть в сессионный зал. Наряд полиции помешал активистам, после чего произошла потасовка с полицией.
Сейчас в заседании Киевсовета объявлен перерыв.
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12.07.2018 18:12