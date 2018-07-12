В Киевсовете произошла стычка активистов с охраной

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В кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, которые выступают против повышения тарифов на проезд в транспорте, и полицией.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На сессии Киевсовета продолжалось рассмотрение проекта решения ВО «Свобода», которое имеет целью отменить повышение проезда в общественном транспорте с 14 июля. После выступлений мэра Киева, представителей Киевского метрополитена и Киевпасстранса, которые настаивали на повышении тарифа, активисты выкрикивали «Позор!», после чего попытались попасть в сессионный зал. Наряд полиции помешал активистам, после чего произошла потасовка с полицией.

Сейчас в заседании Киевсовета объявлен перерыв.


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