В Киевсовете произошла стычка активистов с охраной

В кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, которые выступают против повышения тарифов на проезд в транспорте, и полицией.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На сессии Киевсовета продолжалось рассмотрение проекта решения ВО «Свобода», которое имеет целью отменить повышение проезда в общественном транспорте с 14 июля. После выступлений мэра Киева , представителей Киевского метрополитена и Киевпасстранса, которые настаивали на повышении тарифа, активисты выкрикивали «Позор!», после чего попытались попасть в сессионный зал. Наряд полиции помешал активистам, после чего произошла потасовка с полицией.

Сейчас в заседании Киевсовета объявлен перерыв.