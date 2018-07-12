?Порошенко напомнил подписантам Будапештского меморандума о гарантиях безопасности

"РоSSия разрушила послевоенную систему безопасности, а НАТО остается единственным действенным механизмом защиты".

Президент Петр Порошенко напомнил странам, подписавшим Будапештский меморандум, о гарантиях безопасности Украины после ядерного разоружения.

Об этом он заявил на саммите НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте президента.

"Если бы Украина имела ядерный арсенал, то была бы объектом агрессии? Никогда. Согласно стратегии нераспространения, мы отказались от третьего крупнейшего арсенала и взамен получили гарантии от США , Великобритании, Франции, Китая и РоSSии. Где эти гарантии?", - спросил Порошенко.

Он также подчеркнул, что РоSSия разрушила послевоенную систему безопасности, а НАТО остается единственным действенным механизмом защиты.

"Можете ли вы себе представить, что почти три тысячи украинских солдат были убиты? Более 10 тыс. тысяч гражданских были убиты. Кто ответственен за эти невинные жертвы? Путин", - сказал Порошенко.

Он отметил, что события в феврале 2014 года "не были сюрпризом" - это была нелегальная аннексия Крыма РоSSийской Федерацией.

"Путин рассказывал несколько раз, что там нет роSSийских войск. Это - не мы, это - общественное движение, это - «зеленые человечки» без каких-либо опознавательных знаков. А это был роSSийская оккупация Крыма", - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил полную солидарность с Грузией, напомнив, что украинский президент и власть 10 лет назад, в августе 2008 года, были вместе с грузинским народом, когда РоSSия проводила операцию в Грузии.

Порошенко подчеркнул, что существующая поствоенная система безопасности, которая базировалась на Совете безопасности ООН и единодушном принятии решения постоянными членами, была разрушена.

"Когда один из членов Совета безопасности ООН является агрессором, то этот механизм больше не работает, он полностью разрушен", - сказал он.

Напомним, существующие границы Украины были гарантированы со стороны США , Великобритании и РоSSии согласно подписанному Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) в 1994 году. В 2014 году РоSSия - одна из стран-подписантов меморандума - аннексировала Крым, а затем ввела войска на территорию Донбасса. РоSSия же заявляла, что соблюдает Будапештский меморандум тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия. При этом помощь США и Великобритании в защите территориальной целостности Украины оказалась ограниченной. В частности, Украине было отказано в летальном вооружении.

В начале 2017 года посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко говорила, что Лондон рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий документ.