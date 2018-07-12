"Евробляхеры" повредили машину депутата Пинзеника возле Рады (обновлено)
Протестующие заблокировали нардепа в его автомобиле.
Участники акции с автомобилями с иностранной регистрацией повредили автомобиль народного депутата от фракции "Народный Фронт", и.о. регламентного комитета Павла Пинзеника.
Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.
"Двигались по улице Интистутской. У поворота на Шелковичную, митингующие бросились на машину. Начали бить по стеклу кулаками, ногами, разбили заднее стекло, бросались на автомобиль. Бросались какими-то камнями. Заблокировали автомобиль. Были окружены сотрудниками полиции. Мы не можем выйти из машины. Только кордон полиции отделяет довольно агрессивную толпу, мягко-говоря", - рассказал он.
По информации издания "Главком", автомобиль нардепа сбил человека. Сам Пинзенык эту информацию опроверг.
"Нет, неправда (о том, что автомобиль сбил человека, - ред.). Парень взобрался на капот... полежал немного и ушел", - пояснил он.
Пинзенык также показал фото, сделанное из салона авто.
Обновление. Позже Пинзеник рассказал LB.ua, что его вывели из машины полицейские. Он уточнил, что с ним в машине находились его помощник, а также коллеги по фракции - Елена Масорина и Олег Кришин.
Напомним, в центре Киева митингуют владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые требуют снизить таможенные платежи. В среду они заблокировали проезд транспорта от станции метро "Арсенальная" до Европейской площади.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
12.07.2018 18:11
12.07.2018 18:12