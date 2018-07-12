"Евробляхеры" повредили машину депутата Пинзеника возле Рады (обновлено)

Протестующие заблокировали нардепа в его автомобиле.

Фото: dt.ua

Участники акции с автомобилями с иностранной регистрацией повредили автомобиль народного депутата от фракции "Народный Фронт", и.о. регламентного комитета Павла Пинзеника.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Двигались по улице Интистутской. У поворота на Шелковичную, митингующие бросились на машину. Начали бить по стеклу кулаками, ногами, разбили заднее стекло, бросались на автомобиль. Бросались какими-то камнями. Заблокировали автомобиль. Были окружены сотрудниками полиции. Мы не можем выйти из машины. Только кордон полиции отделяет довольно агрессивную толпу, мягко-говоря", - рассказал он.

По информации издания "Главком", автомобиль нардепа сбил человека. Сам Пинзенык эту информацию опроверг.

"Нет, неправда (о том, что автомобиль сбил человека, - ред.). Парень взобрался на капот... полежал немного и ушел", - пояснил он.

Пинзенык также показал фото, сделанное из салона авто.

Фото из салона машины Пинзеныка
Фото: LB.ua
Фото из салона машины Пинзеныка

Обновление. Позже Пинзеник рассказал LB.ua, что его вывели из машины полицейские. Он уточнил, что с ним в машине находились его помощник, а также коллеги по фракции - Елена Масорина и Олег Кришин.

Напомним, в центре Киева митингуют владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые требуют снизить таможенные платежи. В среду они заблокировали проезд транспорта от станции метро "Арсенальная" до Европейской площади.


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