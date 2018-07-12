"Укроборонпром" считает минометы "Молот" надежными

В госконцерне утверждают, что механизм предотвращения двойного заряжания был доработан по требованиям Минобороны.

Госконцерн "Укроборонпром", в состав которого входит производитель минометов М120-15 "Молот" - предприятие "Завод" Маяк ", заявил, что при изготовлении минометов был обеспечен надлежащий контроль всех этапов производства.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Прежде всего, на заводе внедрена система контроля качества ISO 9000. Она позволяет полностью контролировать качество продукции на всех этапах производства. Кроме того, представители Минобороны дополнительно контролируют выпуск минометов и комплектующих к нему ", - заявил первый заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко.

По его словам, во время испытаний "Молота" с одного ствола было отстреляно 5 тыс. мин.

"По результатам испытаний с участием представителей Минобороны "Молот" показал предусмотренные характеристики, связанные с надежностью и живучестью. Только после этого 120 мм миномет М120-15 "Молот", приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 17.11.2015 № 446, был допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины на особый период", - подчеркнул Омельченко.

Кроме того, по его словам, для повышения эксплуатационных характеристик "Молота", в соответствии с требованиями Минобороны, был доработан механизм предотвращения двойного заряжания.

Напомним, 6 июля из-за разрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения. Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Также было решено провести следственный эксперимент, для которого Минобороны предоставило два миномета "Молот" с той же заводской партии, что и миномет, который привел к гибели военнослужащих.

После завершения эксперимента Минобороны заявило, что "Молот" взорвался из-за двойного заряжания.

О том, почему результаты экспертизы вызывают сомнения, читайте в тексте Ольги Решетиловой "Молот, ковадло і російська рулетка".