Делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу в Берлине возглавит Климкин

Во встрече также примут участие министр энергетики РФ и представители "Нафтогаза" и "Газпрома".

Делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу в Берлине возглавит Климкин
Фото: Лига

Делегацию Украины на трехсторонних переговорах с Россией и Европейским Союзом по условиям транспортировки газа возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению на официальном сайте Совета ЕС, в консультациях в представительстве ЕС в Берлине также примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители "Нафтогаза" и "Газпрома".

По словам зампредседателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска решения газовых вопросов и транзита газа через Украину после 2019 года.

"ЕС взял на себя обязательство содействовать этому трехстороннему процессу, который в прошлом оказался эффективным для достижения ощутимых и позитивных результатов", - говорится в сообщении.

Напомним, трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕСпо вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут 17 июля в Берлине.


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