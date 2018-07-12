Причиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий фактор

Эксперимент показал что "Молот" взорвался из-за двойного заряжания.

Причиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий фактор
Фото: agrimpasa.com

Следственный эксперимент показал, что разрыв миномета М120-15 "Молот", который произошел на Ровенском полигоне и в результате которого погибли трое военнослужащих и девять получили ранения, произошел из-за человеческого фактора - двойного заряжания.

Об этом заявил замминистра обороны Игорь Павловский, передает "Укринформ".

"Вчера мы провели дополнительный эксперимент с привлечением Киевского института судебных экспертиз, непосредственно прокуратуры - прокуратуры Западного региона, Военной службы правопорядка, представителей научно-исследовательских структур, сымитировали практически все события, которые могли произойти непосредственно во время выполнения задач, и получили следующие результаты: в ходе двойного заряжания миномета и стрельбы последствия разрушения ствола миномета были точно такие, как произошли в пятницу (6 июля,- ред.) при двойной зарядке миномета", - сказал замминистра на заседании профильного комитета Рады.

По его словам, в рамках эксперимента был взорван еще один миномет, на этот раз с одной миной в стволе.

"Мы взорвали еще одну мину, чтобы убедиться, действительно ли это было в ходе двойного заряжания, или подзарядки миномета одной неисправной миной. Мы получили тот же результат, который имели ранее, который имели в ходе проведения следственных экспериментов, когда мина взрывалась непосредственно в стволе миномета ", - отметил Павловский.

Напомним, 6 июля из-за разрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения. Погибшие были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Также было решено провести следственный эксперимент, для которого Минобороны предоставило два миномета "Молот" с той же заводской партии, что и миномет, который привел к гибели военнослужащих.

После завершения эксперимента были названы три версии возможной причины разрыва миномета - непосредственно человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние самого миномета "Молот", и третья - это ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Блок рекламы


Похожие новости
Названа новая версия разрыва миномета на Ровенском полигонеНазвана новая версия разрыва миномета на Ровенском полигоне
На Ровенском полигоне начался следственный эксперимент с минометами "Молот"На Ровенском полигоне начался следственный эксперимент с минометами "Молот"
Матиос попросил Минобороны перенести эксперимент с минометами "Молот"Матиос попросил Минобороны перенести эксперимент с минометами "Молот"
На Ровенском полигоне проведут следственный эксперимент по разрыву "Молота"На Ровенском полигоне проведут следственный эксперимент по разрыву "Молота"
Матиос склоняется к версии двойного заряжания во взрыве "Молота" на Ровенском полигонеМатиос склоняется к версии двойного заряжания во взрыве "Молота" на Ровенском полигоне
Врачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском полигонеВрачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском полигоне
В Нацполиции назвали количество проживающих в Украине ромовВ Нацполиции назвали количество проживающих в Украине ромов
В Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащихВ Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащих
Глава "Укроборонпрома" заявил, что альтернативы минометам "Молот" для ВСУ нетГлава "Укроборонпрома" заявил, что альтернативы минометам "Молот" для ВСУ нет
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Последние новости
Подгружаем последние новости