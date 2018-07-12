?Макрон встретился с Порошенко перед поездкой в РФ к Путину

Президенты говорили о ситуации на Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Через три дня Макрон собирается в РоSSию на финал чемпионата мира по футболу, где у него предусмотрена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко и Макрон говорили о ситуации на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введения миротворческой миссии ООН . В частности, президенты признали необходимым активизировать переговорный процесс в нормандском формате.

Порошенко также говорил Макрону о важности освобождения украинских политзаключенных, включая Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха, которые содержатся за решеткой в РоSSии и Крыму.

Президент поблагодарил Макрона за решение ЕС продлить экономические санкции до 31 января 2019 года и пригласил его посетить Украину.