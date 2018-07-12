Макрон встретился с Порошенко перед поездкой в РФ к Путину

Президенты говорили о ситуации на Донбассе.

?Макрон встретился с Порошенко перед поездкой в РФ к Путину
Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Через три дня Макрон собирается в РоSSию на финал чемпионата мира по футболу, где у него предусмотрена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко и Макрон говорили о ситуации на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введения миротворческой миссии ООН. В частности, президенты признали необходимым активизировать переговорный процесс в нормандском формате.

Порошенко также говорил Макрону о важности освобождения украинских политзаключенных, включая Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха, которые содержатся за решеткой в РоSSии и Крыму.

Президент поблагодарил Макрона за решение ЕС продлить экономические санкции до 31 января 2019 года и пригласил его посетить Украину.

Напомним, что ранее в четверг Порошенко встречался с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, президентом Польши Анджеем Дудой.


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