При обыске у задержанного изъяли гранаты Ф-1 и РГД-5 и 250 граммов пороха.

Сотрудники Службы безопасности задержали в Херсоне сообщника роSSийских оккупантов, который способствовал незаконной аннексии Крыма.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Установлено, что местный житель, находясь в 2014 году на территории полуострова, перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума.

Врамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 УК, правоохранители провели по месту жительства злоумышленника санкционированные обыски.

"В ходе обысков обнаружили ведомственную медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», медаль так называемой «Республики Крым» «За защиту Крыма» с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении. Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные роSSийскими «Казацкий организациями» и так называемыми «органами местного самоуправления», запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Также у него изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и 250 граммов вещества похожего на порох.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее суд Херсона оставил под стражей до августа доверенное лицо Путина Елену Одновол, которая собирала подписи на "выборах" в оккупированном Крыму.