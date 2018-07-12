?Ни один из возможных кандидатов в президенты не набирает более 10%, - исследование

В голосовании планируют участвовать до 70% украинцев.

Ни один из возможных кандидатов в президенты пока не набирает более 10% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного GfK Ukraine в июле 2018 года.

При этом лидером электоральных привязанностей остается Юлия Тимошенко (10%), на втором месте с минимальным разрывом Владимир Зеленский (7%), Святослав Вакарчук (6%), Анатолий Гриценко (6%), Петр Порошенко (5%), Юрий Бойко (5%) и Олег Ляшко (5%).

Отмечается, что планируют принять участие в голосовании 70% опрошенных. Традиционно, самая низкая явка прогнозируется на Юге и Востоке, Запад также уже не является самым активным регионом, при этом показатели Центра, Киева и Севера не ниже, чем на Западе, а иногда даже выше.

Те, кто не желает участвовать в выборах, объясняют это тем, что не знают ни одного достойного кандидата (45%), не верят, что их голос может что-то изменить и не верят в честность выборов (по 33%).

Тимошенко лидирует в Центральном, Южном и Северном регионах, на Западе - Вакарчук, на Востоке - Юрий Бойко, в Киеве - Зеленский.

Основными факторами выбора называют непричастность к коррупции, отсутствие нечестно нажитого имущества (44%) и настрой кандидата на изменение страны (43%).

В опросе относительно шансов выиграть выборы во втором туре (опрос включал все возможные пары кандидатов) также лидирует Тимошенко. Согласно ответам, она выиграет у всех, кроме Вакарчука, Зеленского и Гриценко; Порошенко - проигрывает всем; Ляшко проигрывает всем, кроме Порошенко и Бойко; Бойко проигрывает всем, кроме Порошенко и Ляшко. Что касается Зеленского, Вакарчука и Гриценко, то они не проигрывают никому, а разница в их рейтингах во втором туре незначительна.

Относительно партийных рейтингов, то, согласно опросу, 5-процентный барьер преодолевают восемь партий: "Батькивщина" (18%), "Гражданская позиция" (11%), "Слуга народа" (10%), Оппозиционный блок (9%), партия Святослава Вакарчука, "Солидарность", "Радикальная партия" и "За жизнь" - по 8 %.

Напомним, очередные выборы президента Украины и Верховной Рады должны пройти в 2019 году.

В начале года самыми популярными политиками называли Тимошенко и президента Порошенко.