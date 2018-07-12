Фигурант дела Сенцова, которому удалось уехать из Крыма: Олег был за ненасильственное сопротивление

Сенцов не имел отношения к поджогам офисов "Единой РоSSии" и "Русского Единства".

Журналисты "Громадського радіо" нашли в Черкассах бывшего жителя Крыма Никиту Боркина, который был одним из фигурантом дела Олега Сенцова, но избежал ареста ФСБ.

Он заявил, что Сенцов не был руководителем их группы и не поддерживал террористические методы.

"В соцсетях у нас была группа или чат, не помню, куда приглашали всех патриотически настроенных людей в Крыму. Меня пригласил Чирний. Я был с ним лично знаком и узнал, что будет сбор... С Олегом Сенцовым познакомились ближе к концу марта. Он сказал: «Никто с материка вам помочь не сможет. Никто не привезет сюда никаких средств. Вспомните о Pussy Riot. Если им в РФ дали такие сроки, то что дадут вам?». Он предлагал художественное, ненасильственное сопротивление. Мы рисовали баннеры, плакаты, клеили стикеры, бросались краской в билборды с агитацией. Всего мы виделись с Сенцовым трижды. Последний раз - 5 или 6 мая. Никаких приказов мне Олег не отдавал. Единственный факт сотрудничества, где он выступал организатором действий, - это когда мы забрасывали краской билборды", - заявил Боркин.

По его словам, Сенцов не имел отношения к поджогам офисов "Единой РоSSии" и "Русского Единства" и не поддерживал их.

"У нас была отдельная компания: я, Чирний, Афанасьев, Зуйков и Асанов. Потом я пригласил Александра Кольченко. Очень жалею сейчас об этом. Он был знакомым знакомого, был на Евромайдане и, как оказалось, тоже знал Олега Сенцова. Но Сенцов здесь ни к чему. Когда он узнал о поджоге, он нас ругал... На Майдане боролись огнем, поэтому мы решили сделать так же. Начали с офиса «Русского Единства», а затем уже был офис Партии регионов, который после аннексии стал офисом «Единой РоSSии»... Это сейчас я уже вижу, что это ерунда была", - рассказал Боркин.

Он подчеркнул, что никаких терактов "группа Сенцова" никогда не планировала.

Напомним, фигурантов дела Сенцова изначально было восьмеро. ФСБ поймала четырех из них: Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Александр Кольченко - 10 лет, Алексей Чирний - семь лет, Геннадий Афанасьев - семь лет. Афанасьева помиловали и обменяли в Украину в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, по которому приговорили Сенцова и Кольченко, в апреле 2014 года Сенцов создал в Крыму "террористическое сообщество", которое получало указания от неизвестных лиц в Киеве . Целью сообщества была "дестабилизация обстановки" в Крыму и "воздействие на органы власти": "крымские террористы" якобы пытались заставить РоSSию отказаться от решения о принятии полуострова в свой состав.

Участники сообщества совершили два "террористических акта" в Симферополе - поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня. Александр Кольченко обвинялся в том, что вошел в состав этого террористического сообщества и участвовал в одном из поджогов.

Кроме него, по версии обвинения, в группу входили также Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев (оба они были осуждены раньше особым порядком), а также Степан Цириль, Илья Зуйков, Энвер Асанов и Никита Боркин (последние четверо объявлены в розыск).