В парламенте снова зарегистрировали проект постановления об отставке Супрун

Авторы постановления, как и раньше, уверены в провале медицинской реформы.

В парламенте снова зарегистрировали проект постановления об отставке Супрун
Фото: Владислав Мусиенко

В ВР зарегистрировали постановление об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и замминистра Александра Линчевского. В тексте постановления, опубликованном на сайте парламента, предлагается уволить чиновников "в связи с несоответствием занимаемым должностям".

Среди инициаторов постановления нардепы Игорь Шурма, Олег Мусий, Андрей Лозовой, Андрей Шипко, Александра Кужель.

В пояснительной записке к документу отмечается, что 20 июня 2018 на заседании профильного комитета парламента работа Минздрава по организации функционирования НДСБ "Охматдет" была признана неудовлетворительной. По итогам аудита Счетной палаты, неудовлетворительной была признана работа руководства Минздрава и в части реализации программ по лечению украинцев за рубежом.

Кроме этого, авторы постановления связывают деятельность Минздрава с такими явлениями, як повышение уровня смертности и выездом медицинских сотрудников за границу.

В пояснительной записке также отмечается, что постановление было подготовлено по инициативе и непосредственном участии ОО "Национальный интерес Украины" под руководством Василия Апасова.

Документ зарегистрирован в ВРУ 11 июля текущего года, на рассмотрение руководству парламента постановление еще не поступило.

Напомним, это уже не первая попытка депутатов избавиться от и.о. министра здравоохранения, Шурма и Вилкул подавали такой же проект в январе прошлого года.

Рада приняла медицинскую реформу осенью прошлого года. Она предусматривает государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом". В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" - определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным единому тарифу, который будет утверждаться Кабинетом министров ежегодно.

В апреле украинцы начали подписывать декларации с семейными врачами, за первые 2,5 месяца от начала реформы было подписано более 9 млн деклараций. Начиная с июля бюджетное финансирование распределяется уже с учетом прикрепленных к больницам пациентов.


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