InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророSSийских террористов и граждан РФ
В Украине, по его словам, проблемы не замечают.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявляет о фактах массовых угроз волонтерам со стороны боевиков и граждан РФ. Об этом в фейсбуке написал спикер InformNapalm Михаил Макарук. В частности, по его словам, после обнародования информации о преступлениях 810 бригады морской пехоты ВС РФ в адрес расследователей начал поступать ряд сообщений, содержащих угрозы о причинении вреда здоровью и жизни с использованием роSSийских спецслужб.
Отдельно Макарук акцентирует на том, что пытается привлечь внимание к этой проблеме правозащитных организаций и правозащитников в Украине, но должной реакции нет.
"Прежде всего, я обращаюсь к общественным институтам, которые за деньги наших партнеров занимаются проблематикой свободы слова в Украине, чтобы они начали указывать факты преследования проукраинских активистов информационного противодействия в своих отчетах", - отметил Макарук. В частности, он обратился ОБСЕ, Amnesty International Украина, ИМИ, ПАСЕ и т.д. А также к представительствам США, Швеции, Канады, Эстонии и Великобритании в Украине и к народным депутатам Виктории Сюмар и Ольге Черваковой - главе и замглавы профильного комитета ВР, которые по словам Макарука, также игнорируют сообщения об угрозах волонтерам.
Резюмируя Макарук, акцентировал на том, что цель его обращения - сделать так, чтобы в Украине заметили проблему.
Напомним, InformNapalm расследует и обнародует факты роSSийских преступлений на территории Украины. Так, в одном из последний расследований волонтеры собрали новые данные о роSSийских военных 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, принимавших участие в оккупации Крыма. После это, по словам спикера сообщества, угрозы интенсифицировались.
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Политика
12.07.2018 11:42