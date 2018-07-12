InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророSSийских террористов и граждан РФ

В Украине, по его словам, проблемы не замечают.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявляет о фактах массовых угроз волонтерам со стороны боевиков и граждан РФ . Об этом в фейсбуке написал спикер InformNapalm Михаил Макарук. В частности, по его словам, после обнародования информации о преступлениях 810 бригады морской пехоты ВС РФ в адрес расследователей начал поступать ряд сообщений, содержащих угрозы о причинении вреда здоровью и жизни с использованием роSSийских спецслужб.

Отдельно Макарук акцентирует на том, что пытается привлечь внимание к этой проблеме правозащитных организаций и правозащитников в Украине, но должной реакции нет.

"Прежде всего, я обращаюсь к общественным институтам, которые за деньги наших партнеров занимаются проблематикой свободы слова в Украине, чтобы они начали указывать факты преследования проукраинских активистов информационного противодействия в своих отчетах", - отметил Макарук. В частности, он обратился ОБСЕ , Amnesty International Украина, ИМИ, ПАСЕ и т.д. А также к представительствам США , Швеции, Канады, Эстонии и Великобритании в Украине и к народным депутатам Виктории Сюмар и Ольге Черваковой - главе и замглавы профильного комитета ВР, которые по словам Макарука, также игнорируют сообщения об угрозах волонтерам.

Резюмируя Макарук, акцентировал на том, что цель его обращения - сделать так, чтобы в Украине заметили проблему.