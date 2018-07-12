САП закрыла дело против Александра Авакова

Досудебное расследование не обнаружило доказательств вины.

САП закрыла дело против Александра Авакова
Фото: Сергей Нужненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря из-за отсутствия доказательств их вины.

Постановление о закрытии дела было вынесено 10 июля, сообщает пресс-служба САП.

Дело закрыто из-за того, что не установлено доказательств вины сына министра и Чеботаря. Всю вину и ответственность взял на себя подозреваемый по делу предприниматель Литвин.

Напомним, в апреле Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству против Александра Авакова и Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.

В конце октября детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. 1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил всех трех под личные обязательства. В феврале 2016 года было опубликовано видео, на котором человек, похожий на сына главы МВД обсуждает с человеком, похожим на экс-замминистра Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства. Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.


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