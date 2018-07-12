САП закрыла дело против Александра Авакова

Досудебное расследование не обнаружило доказательств вины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря из-за отсутствия доказательств их вины.

Постановление о закрытии дела было вынесено 10 июля, сообщает пресс-служба САП.

Дело закрыто из-за того, что не установлено доказательств вины сына министра и Чеботаря. Всю вину и ответственность взял на себя подозреваемый по делу предприниматель Литвин.

Напомним, в апреле Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование по уголовному производству против Александра Авакова и Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.